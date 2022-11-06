وفد من شركة "بتروفيتنام" يحل بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، وفدا من شركة بتروفيتنام لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز (PVEP - PetroVietnam Exploration Production Corporation)، بقيادة رئيسها التنفيذي هوانغ كوك فيونغ.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة في مجال المحروقات التي تربط مجمع سوناطراك وشركة بتروفيتنام، واصفين إياها بالممتازة وآفاق تعزيزها.

وتجدر الإشارة إلى أن بتروفيتنام تعمل في الجزائر في قطاع التنقيب عن النفط بالشراكة مع سوناطراك وشركة PTTEP التايلاندية.

دعا وزير الطاقة والمناجم، أثناء تقديمه لخطة تطوير القطاع، المجموعة التايلاندية لمواصلة الاستثمار بشكل أكبر في مجال النفط والغاز وإنشاء شراكات متبادلة المنفعة والمشاركة في دعوات المناقصات التي يستعد القطاع إطلاقها في إطار القانون الجديد للمحروقات والذي يوفر العديد من المزايا للمستثمرين.

وأعرب هوانغ عن ارتياحه لجودة العلاقات التاريخية بين بتروفيتنام وسوناطراك واهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار في الجزائر، لاسيما في المشاريع القائمة و، أو الجديدة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في الجزائر.