Financement des projets: Communiqué de l'ANADE

L'Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE) a annoncé, dimanche dans un communiqué, la reprise du financement des projets approuvés par les banques et dont les porteurs se sont acquittés des frais de location.

L'ANADE a repris le financement des projets approuvés par les banques et dont les porteurs se sont acquittés des frais de location avant la publication de ce communiqué (6 novembre 2022).

Par ailleurs, les services de l'ANADE entameront les poursuites judiciaires contre les fournisseurs impliqués dans des affaires de corruption, ceux ayant escroqué les porteurs de projets ainsi que les entrepreneurs impliqués dans le détournement des deniers publics à travers des projets fictifs, a expliqué l'ANADE.

Il sera question de vérifier l'authenticité des attestations de qualification professionnelle avant de poursuivre, devant la justice, les faussaires, ajoute l'Agence.

Par ailleurs, la direction générale de l'ANADE s'attèle, à présent, à analyser toutes les données relatives à l'accompagnement et le financement des projets pour le parachèvement du processus de création dans l'objectif d'en accroitre les chances de réussite, a poursuivi l'ANADE, soulignant que ces nouvelles mesures visaient à "promouvoir l'écosystème pour l'amélioration de l'entrepreneuriat".