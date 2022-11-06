عرقاب في زيارة عمل لولايات جنوبية

يشرع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، غدا الاثنين، في زيارة عمل وتفقد بولايات برج باجي مختار وأدرار وتيميمون، حيث سيشرف على وضع حيز الخدمة العديد من المشاريع الطاقوية، حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن عرقاب سيقوم خلال زيارته التي تدوم يومين "بوضع حيز الخدمة للعديد من المشاريع الطاقوية في قطاعه، ويتفقد مشاريع أخرى للغاز والكهرباء والمنتوجات النفطية".

كما سيتم عقد جلسات عمل مع السلطات المحلية، حيث سيتم خلالها مناقشة خطة التنمية المعتمدة لكل ولاية في مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز وتزويد مناطق الظل وقطاع المناجم.