تيبازة : محافظ ولائي جديد للغابات



تم مساء اليوم ، تنصيب عبد المومن بونوار محافظا ولائيا جديدا للغابات بولاية تيبازة ، خلفا للمحافظ جمال بلعايب ،وأشرف على حفل التنصيب والي ولاية تيبازة أبوبكر الصديق بوستة.

وفور تنصيبه اجتمع المحافظ الجديد باطارات المحافظة من رؤساء مصالح ،رؤساء مقاطعات ،وكذا رؤساء مكاتب المقاطعات للاستماع لانشغالاتهم بخصوص المشاكل والعراقيل التي تعيق الإطارات في تأدية مهامهم ،مؤكدا على ضرورة مواصلة العمل من أجل توسيع المساحة الغابية بالولاية وتنمية القطاع والمحافظة على الثروة الغابية الوطنية بالولاية من الانتهاكات ،وكذا العقار العمومي بصفة عامة.



كما أسدى المحافظ الولائي الجديد للغابات الذي كان يشتغل إطارا بمحافظة الغابات لولاية تلمسان جملة من توجيهات وتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والمدير العام للغابات.