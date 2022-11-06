تأكيد على إعادة تفعيل مشروع السوق العربية المشتركة

أكد مشاركون في أشغال المؤتمر 12 للاتحاد العربي لعمال النفط و المناجم و الكيماويات بولاية سكيكدة على "ضرورة إعادة تفعيل مشروع السوق العربية المشتركة الرامية إلى تعزيز التبادل الاقتصادي بين الدول العربية".

و قال عماد حمدي الأمين العام للاتحاد العربي لعمال النفط و المناجم و الكيماويات لوأج أن مشروع السوق العربية المشتركة "يعتبر اتفاقية قديمة بين عديد الدول العربية إلا أنها لم تجسد على أرض الواقع"، مضيفا أن الهدف منها هو تبادل السلع في كل المجالات بين الدول العربية المنتجة كل في مجال تخصصه لتحقيق الاكتفاء الذاتي و ذلك على مستوى العالم العربي و رفع قيمة العملات العربية.

من جهته، اعتبر سلوان السميري رئيس الجامعة النقابية للنفط و المواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن أشغال هذا المؤتمر سترافع لأجل إنشاء سوق عربية موحدة من شأنها أن تدعم الشعوب العربية التي تعيش في الأعوام الأخيرة صعوبات اقتصادية و اجتماعية كبيرة .

من جانبه، اعتبر خالد الجود رئيس النقابة العامة للبترول و الكيماويات في الأردن في تصريح لوأج أن هذا المؤتمر "جاء في الوقت المناسب في ظل المشاكل العديدة التي تواجه المنطقة العربية"، لافتا الى أن هذا اللقاء سيسمح ببحث سبل الاستفادة من مختلف الخبرات الاقتصادية بهدف تنمية سوق عربية مشتركة .