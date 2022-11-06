رؤساء بلديات بالجلفة في قلب فضيحة

عالجت اواخر الاسبوع الماضي مصالح امن دائرة عين وسارة بالجلفة حسب مصادر مطلعة ، قضية من العيار الثقيل ضحاياها رؤساء بلديات ومنتخبين ورجال اعمال، بعد شكوى تقدم بها احد الاطراف ضد فتاة (ل.س) في العقد الثالث من عمرها والتى قامت بإبتزازه وتهديده بنشر فيديوهات له معها .

اطراف عديدة كشفها التحقيق من بينھم رؤساء بلديات و منتخبين منهم رئيس بلدية سابق ورؤساء بلديات حاليين ورجال اعمال كانوا في قلب هذه الفضيحة.

تفاصيل القضية حسب مصادر الخبر تعود الى تقدم احد الضحايا الى ايداع شكوى لدى مصالح امن دائرة عين وسارة ضد. المدعوة ل.س .بعد ان قامت بابتزازه وطلبت منه مبلغ مالي مقابل عدم نشر فديوهات قامت بتصويرها دون علمه اثناء المكالمة المرئية بينهما عبر المسانجر حيث قامت هذه الاخيرة بتسجيل مكالمتها المصورة والتي كانت للمعني في وضع حرج مع المتهمة.

بدورها مصالح الامن بعد الاستماع للضحية والمتهمة تم الاطلاع على هاتفها اين وجد العديد من الفيديوهات المحرجة لاطراف معروفة ولها وزنها في الوسط الجلفاوي وباذن من النيابة تم تفتيش منزل المتهمة اين عثر على اقراص مضغوطة تحتوي على فيديوهات لرجال اعمال ومنتخبين محليين ورؤساء بلديات واثناء التحقيق نفت المتهمة عملية الابتزاز وان الامر كله كان من تدبير صديقها المقاول ك. ع هو من كان يقوم بتنزيل الفيدوهات وابتزازهم دون علمها.

وكشفت مصادرنا ان ضحايا المقاول وصديقته بلغ 10ضحايا تم التعرف عليهم في الفيديوهات من قبل مصالح الامن وبعد استدعاءهم رفضوا ايداع شكوى ضدهما حفاظا على مكانتهم الاجتماعية وبعد مثول المتهمين امام الجهات القضائية تم اخلاء سبيلهم مع استفادتهم من الاستدعاء المباشر حيث بعد الاستماع اليهم اليوم رفقة بعض الضحايا تم ايداع المتهمين الرئيسيين الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم .