مفجر قنبلة " كازينو الكورنيش" الذي تجاهله فيلم " معركة الجزائر"

عرف كل من تابع فيلم " معركة الجزائر" أسماء الفدائيات اللائي نفذن التفجيرات في الجزائر العاصمة من بينهن زهرة و جميلة و أخريات، إلا عملية تفجير ملهى " كازينو الكورنيش" في 9 جوان 1957 التي بقيت لغزا، و حتى ياسف سعدي في مذكراته اكتفى بذكر هوية المنفذ باسمه الثوري فقط " فريد الكورنيش" قبل ان يستدرك الأمر فيما بعد بإضافة اسمه " إمخلاف لونيس" الذي وضع القنبلة مستغلا عمله في الملهى، قبل ان يلتحق بالجبل و يفلت من قبضة قوات الجنرال " ماسو" التي تمكنت من تفكيك كل شبكات الفداء التابعة للمنطقة المستقلة للجزائر .

قامت جمعية " تافرارا" من قرية تيغليت أوميال بلدية ايت ارزين ولاية بجاية، في 31 اكتوبر، بزيارة لقبر الشهيد و ابن القرية إمخلاف لونيس المدعو " فريد الكورنيش" مفجر قنبلة كازينو الكورنيش في رايس حميدو ، و هو تقليد دأبت عليه منذ اكتشافهم لمكان استشهاده في 31 أكتوبر 1960 بمدينة القليعة رفقة المجاهد بن جلول جيلالي بعد التحاقه بالجبل في الولاية الرابعة فور تنفيذه للعملية. كما أحيت بلدية القليعة بدورها ندوة تاريخية تتضمن شهادات عن الشهيدين و نشاطات رياضية و ثقافية.

شاعر سوري نظم قصيدة حول العمل الفدائي بلغ صدى عملية " كازينو الكورنيش" كل أرجاء العالم و أسمع صوت القضية الجزائرية و عدالتها، و نظم الشاعر السوري محمد الحريري قصيدة حول العملية بعنوان " حانة فرنسية فجرها مجاهد جزائري" و من بين مقاطعها ( تدور الكأس و الرأس يدور – و تنادى واحد بين الحضور- من هم الثوار حتى يملأوا منا القبور- آه لو جاءنا لنلقاهم هنا- آه لو.... ثم تنادوا..). و كأن الشهيد امخلاف لونيس سمعهم و رد عليهم بوضع القنبلة تحت منصة الرقص، ليرد عليهم بأنه هو من سيضعهم في القبور. أسفرت العملية عن حصيلة 8 موتى و 92 جريح من بينهم ضباط و جنود فرنسيين كانوا يقضون عطلة نهاية الاسبوع في هذا الملهى الواقع في منطقة معزولة و مؤمنة، بعيدة عن وسط المدينة، ظنا منهم أنهم في مأمن عن عمليات جيش التحرير الوطني. جاءت العملية ردا على العمليات الإرهابية التي قامت بها منظمة اليد الحمراء الإجرامية و بلغت 34 عملية بدءا بتفجير 10 أوت 1956 بشارع " تيب" بالقصبة الذي أسفر عن استشهاد 70 جزائري من بينهم اطفال و نساء.

قررت قيادة المنطقة عبان رمضان و العربي بن مهيدي اللجوء للعمليات الفدائية، للرد على سياسة الجيش الفرنسي لقنبلة القرى و تنفيذ أحكام الإعدام بالمقصلة ضد المجاهدين. كما تزامنت عملية " كازينو الكونيش" مع إقدام المظليين رفقة مدنيين في شهر ماي 1957 على اغتيال أكثر من 80 جزائري رميا بالرصاص داخل حمام شعبي و في منزل أحد المناضلين انتقاما من منفذي عملية اغتيال 3 رجال مظليين بنفس الحي.

كان أحمد بن شيحة المدعو " أحمد شيشا" من بين منفذي العملية ضد المظليين و فقد ثلاثة من أفراد عائلته، و هو من تكفل فيما بعد بنقل القنبلة المجهزة في منزل عائلة " بوحيرد" بشارع لافوازي بحي القصبة و استلمها من المناضل محمد بوحاريد قبل تسليمها بدوره للفدائي امخلاف لونيس برايس حميدو ( بوانت بيسكاد سابقا)، و تم نقل القنبلة على متن سيارة " 202" يقودها عبد الله بوقادوم. من هو امخلاف لونيس المكنى بــ " فريد الكورنيش" من مواليد 7 أكتوبر 1937 بقرية تيغليت أوميال دوار ايت أرزين بلدية إغيل علي، ابوه محند الصغير و امه عجوط جوهرة، توفيا قبل اندلاع الثورة، وله شقيقين محند أعراب لا يزال على قيد الحياة و شقيقه الاكبر ابراهيم التحق بالثورة في الولاية الرابعة بعد هروبه من الجيش الفرنسي و لا يزال مكان استشهاده و دفنه مجهولا لحد الساعة.

و عكس ما روجت له الكتابات الفرنسية كان عمر لونيس 20 عاما و ليس 17 سنة، سعيا منهم لإظهار جيش التحرير بأنه يكلف الأطفال القصر بتنفيذ العمليات الفدائية.

التحق بالجزائر العاصمة في بداية الثورة للعمل بعد أن كان شاهدا على عملية اغتيال بشعة لـ 11 شهيدا من أبناء قرية " ثيغيلت-بوشقفة" من طرف الجيش الفرنسي في 18 سبتمبر 1955 بحجة أنهم كانوا يساعدون الثوار، و من بين الشهداء يوجد عمه سعيد إمخلاف. كان رفاقه ينادونه " حشي" و هو ذو شخصية قوية و شجاع. امتهن عدة أعمال على غرار اقرانه كمسح الأحذية إلا أن استقر به المقام كعامل في ملهى " كازينو الكورنيش"، الذي تحول إلى احد مراكز التعذيب من طرف الجيش الفرنسي .

التحق الفدائي فور تنفيذه للعملية بالجبل في الولاية الرابعة، حسب شهادة المجاهد محمد برواقية، الذي كشف بأن القيادة اقترحت عليه بعد عمله البطولي إخراجه نحو المغرب أو تونس لكنه رفض و فضل مواصلة الجهاد لغاية سقوطه شهيدا رفقة بن جلول جيلالي في معركة بالقرب من مذابح بوسماعيل في 31 أكتوبر 1960، في اشتباك مع قوات العدو الفرنسي. لقد دافع سكان القليعة عن ذاكرة " فريد الكورنيش" و رفيقه قبل اكتشاف عائلة امخلاف لونيس لقبره و تدوين اسمه الحقيقي، و إطلاق اسمه على مركز التكوين المهني و التمهين بالقليعة و على الشارع الصغير المؤدي إلى كازينو " لاكورنيش" الذي سار فيه و هو يحمل القنبلة ذات يوم أحد 9 جوان 1957.

كما احتفت به سلطات بلدية ايت أرزين سنة 2014 بتسمية " قاعة متعددة النشاطات لقرية تيغليت – بوشقفة " باسم الشهيد إمخلاف لونيس ليبقى اسمه خالدا في ذاكرة الأجيال و في سجل التاريخ.