"جينرتاك سي ان تيك" الصينية مهتمة بالسوق الجزائري

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، نائب رئيس الشركة الصينية "جينرتاك سي ان تيك"، تشين بو،

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، رحب السيد عرقاب بالعلاقات التقليدية مع الشركات الصينية، مذكرا بتوقيع عقد في شهر ماي الماضي لبناء مجمع لإنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر، المستخدم لتصنيع البنزين الخالي من الرصاص مع مجمع سوناطراك،

قدم الوزير خطة تطوير القطاع وفرص الاستثمار والشراكة بين الشركات الصينية والجزائرية في مجالات الطاقة والمناجم، مع جذب أفضل للاستثمارات.

كما أصر على الأهمية التي توليها دائرته الوزارية لتطوير شراكات متبادلة المنفعة، تتمحور حول المشاريع التي تدمج تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة، لاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيماويات والطاقات المتجددة والكفاءة الطاقوية.

من جانبه، أعرب نائب رئيس "جينرتاك سي ان تيك"، بعد عرضه لأنشطة المجمع، عن اهتمام شركته بالسوق الجزائري ورغبته في القيام باستثمارات في مختلف قطاعات الاقتصاد في الجزائر، وبالأخص فيما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة.