شركة "ميتا" تستعد لتسريح الآلاف من المستخدمين

أفادت "وول ستريت جورنال"، أمس الأحد، أن شركة "ميتا" المالكة لمنصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب"، تستعد للشروع في تسريح أعداد كبيرة من مستخدميها خلال هذا الأسبوع.

يأتي ذلك بعد أيام من إقدام المالك الجديد لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، بعملية مماثلة شملت نصف عدد مستخدمي الشركة عبر العالم، والبالغ عددهم 7500 موظف.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن عمليات التسريح يرجح أن تشمل الاف الموظفين، لافتة إلى أنه يرتقب الإعلان عن القرار بحلول الأربعاء.

وسجلت الجريدة أن عمليات التسريح المرتقبة ستكون الأولى، على نطاق واسع، التي تشهدها الشركة منذ تأسيسها قبل 18 عاما.

وأضافت الجريدة أن نسبة تسريح المستخدمين، وإن كانت أقل من تلك التي شملت موظفي "تويتر" نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن عدد موظفي "ميتا" الذين يتوقع أن يفقدوا وظائفهم قد يكون الأكبر حتى الن في شركة تكنولوجيا كبرى خلال عام شهد تقلصا في صناعة التكنولوجيا.