مساجين مع موعد خاص اليوم

ينطلق نهار اليوم الاثنين، على المستوى الوطني، موسم جني الزيتون بمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية التابعة لإدارة السجون، حيث يشرف النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة والمدير الفرعي للتكوين وتشغيل المساجين بالمديرية العامة لإدارة السجون، وإعادة الإدماج، على إعطاء إشارة انطلاق العملية بمؤسسة البيئة المفتوحة بوكعبن بباتنة.

ويتوفر قطاع السجون على 26 مستثمرة فلاحية على المستوى الوطني، منها 12 مؤسسة بيئة مفتوحة، و14 ورشة فلاحية محاذية للمؤسسات العقابية، تستغل أكثر من 900 هكتار من الأراضي الزراعية، مكنت من تشغيل 2387 محبوس خلال الموسم الفلاحي 2022، بعدما قامت اليد العاملة العقابية بغرس أكثر من 100 ألف شجرة مثمرة، منها أزيد من 39 ألف شجرة زيتون، و5919 نخلة، و4512 شجرة تفاح، و25902 شجرة للحمضيات، وما يفوق 24 ألف شجرة لفواكه أخرى متنوعة.

كما تضم هذه المستثمرات الفلاحية الزراعات المحمية تحت البيوت البلاستيكية، والزراعات في المساحات الكبرى كالقمح والشعير والذرة والأعلاف، إضافة إلى مشاتل لإنتاج الورود والنباتات التزيينية، وتربية النحل.