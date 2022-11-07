"هف تعيش".. شعار ضباط ومسؤولين مزيفين!

قد يصادفك في حياتك اليومية أو في مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص يتصفون بالذكاء والدهاء رغم مستواهم الدراسي المحدود، ويمتلكون من الجرأة ما يسمح لهم بتقمص وانتحال هوية ضباط سامين في الأمن، إطارات في الدولة، ووكلاء جمهورية... كل هذه الحيل تنطلي على الكثير من الضحايا الذين يبحثون عن وسائط للتقرب من المسؤولين لقضاء مصلحة أو الحصول على خدمة.





في الآونة الأخيرة، نشرت الشرطة والدرك الوطني بناء على تعليمات النيابة، نداءات مرفقة بصور مشتبه فيهم بالنصب والاحتيال، لفائدة مواطنين تدعوهم من خلالها إلى التقرب منها في حالة تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل أشخاص يدعون أنهم مسؤولون في قطاعات وزارية أو ضباط سامون، آخرها توجيه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر نداء للمواطنين في سبتمبر 2022، بخصوص شخصيين مشتبه فيهما في قضايا "انتحال صفة واسم الغير"، ودعت كل من تعامل معهما التوجه إلى نيابة الجمهورية بمحكمة الشراقة أو التقدم إلى مقر المجموعة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في هذه القضية.





وكان هذان الشخصان "أ ي م"، و"ب م"حسب قيادة الدرك الوطني ينتحلان صفة وكيل الجمهورية والنائب العام للإيقاع بالضحايا، خاصة الراغبين في تسوية ملفات محالة على القضاء.





ينتحل صفة ممثل رئيس الجمهورية

دهاء وجرأة منتحلي الصفة يقودهم أيضا إلى نسج علاقات وهمية مع أعلى مسؤول في الدولة. ففي غرداية، وبالضبط في شهر فيفري2022، أطاحت مصالح الدرك الوطني بشخص يدعي بأنه تربطه علاقة مباشرة برئيس الجمهورية،ويحمل منصب ممثل ومنسق رئيس الجمهورية بمنطقة الجنوب بين المواطنين والسلطات المحلية.





وأسفرت القضية، التي أشرف عليها كل من قائد المجموعة الإقليمية وقائد فصيلة الأبحاث، عن حجز 6 أختام مزورة منها 3 أختام تحمل اسم رئيس الجمهورية، إلى جانب بطاقة مزورة للمعني كمنسق للجنوب تحمل اسم رئيس الجمهورية، و11 بطاقة أخرى تحمل أيضا اسم الرئيس.





كما تم ضبط وحجز صور لضحايا وملفات إدارية، ناهيك عن وثائق مزورة وصك بريدي بقيمة مليار سنتيم، ومراسلات مختومة بأختام تحمل اسم رئيس الجمهورية موجهة إلى مختلف السلطات الإدارية.





مكالمة مجهولة توقعه في المصيدة

ولعل من أكثر قضايا انتحال الصفة المطروحة على المحاكم، "انتحال صفة إطار سامي في الدولة"، حيث يتم تقمص شخصية فرد أو وظيفة أو مهنة إطار في الدولة، وتكون البطاقة المزورة بمثابة "الطعم" الذي يفقد الضحايا جميع مدخراتهم. وهي الجريمة التي وجد شاب من ميلة نفسه متابع بها بعد توقيفه من قبل فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد، بتهمة انتحال صفة إطار سامي في الدولة.





وفي تفاصيل هذه القضية، تقدم أحد المواطنين بشلغوم العيد بشكوى في جوان 2022 ضد صاحب رقم هاتف مجهول قام بالاحتيال عليه منتحلا صفة إطار سامي بالدولة، وسلبه مبلغا ماليا قدره 48 ألف دج عن طريق البريد وفقا لوصل الإرسال المرفق بالشكوى.





وبعد التحريات، تبين أن المشتبه فيه مسبوق قضائيا، منحدر من ولاية باتنة، وقد تم توقيفه بولاية غليزان، حيث حجز لديه مبلغ مالي يقدر بـ 20 ألف دج وهاتف ذكي.





وفي قضية أخرى مشابهة عالجتها شرطة الشلف في مارس 2022، تورط شخص يبلغ من العمر 46 سنة في عدة قضايا تخص النصب والاحتيال على المواطنين بانتحال صفة إطار سامي في الدولة.





وأظهرت التحقيقات، حسب بيان خلية الإعلام والاتصال لأمن ولاية الجزائر، أن المعني نصب واحتال على العديد من المواطنين بعد إيهامهم بالتوسط لهم لقضاء مصالحهم وتسوية مشاكلهم وملفاتهم العالقة.





احذروا "المزيفين" في الفضاء الأزرق

بالمقابل، انتقلت جرائم انتحال الصفة إلى الفضاء الأزرق خاصة مع تطور تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قد يتسلل أحدهم إلى حسابك على "فايسبوك"، وبعدما تنخدع باللقب أو الوظيفة الوهمية لهذا المستخدم، تقبل الصداقة بحسن نية، لتكتشف في الأخير أنك وقعت في شباك "نصاب محترف".





وهو ما ينطبق على جريمة بائع الفواكه، الذي انطلت حيله على العديد من الضحايا، منهم امرأة أودعت شكوى لدى مصالح الدرك الوطني لتيبازة في ماي 2022، بعد تواصلها مع شخص عبر إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعي، مُدَّعيا أنه وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، وسيقوم بمساعدتها في العثور على ابنتها المفقودة بحكم وظيفته المزعومة.





وبعد التحريات، ألقي القبض على المشتبه فيه، من خلال توجيه الضحية إلى المكان المتفق عليه، أين تم الترصد للمعني الذي كان على متن سيارته السياحية بوسط مدينة تيبازة، وفور طلبه منها الصعود إلى السيارة، تمت مداهمة المكان وتوقيفه.





وأظهرت التحقيقات مع المشتبه فيه، أنه مجرد بائع فواكه يعمل على الطريق العمومي بدون رخصة، ويستغل صفحاته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء مستعارة من أجل ضرب مواعيد غرامية مع النساء، منتحلا صفة وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة للإيقاع بهن بحجة مساعدتهن في حل مشاكلهن الاجتماعية. وبعد تفتيش منزله، عثر على العديد من ملفات ضحاياه المتعلقة بطلبات سكن وملفات توظيف.





وفي الموضوع، أكد رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الدرك الوطني، المقدم عبد القادر بزيو، أن مصالح الدرك الوطني تقف بالمرصاد لهذا النوع من المجرمين، موجها نداء للمواطنين من أجل التعاون عن طريق التبليغ أو الاتصال بالوحدة الأقرب للدرك الوطني، في حالة تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل أشخاص ينتحلون هوية الغير، مذكرا بالرقم الخط الأخضر للدرك الوطني 10.55 .





"عقوبة انتحال صفة تصل إلى خمس سنوات سحنا نافذا"

عقوبة انتحال صفة الغير من الأفعال المنبوذة في جميع القوانين والتشريعات. وحسب المحامي والناشط الحقوقي بوجمعة غشير، تأخذ هذه الجريمة عدة أشكال في القانون الجزائري، أهمها "التدخل بغير صفة في الوظائف المدنية والعسكرية، وعقوبتها بين من سنة إلى خمس سنوات"، وهي العقوبة التي تنطبق أيضا "على من ينتحل اسم الغير باسم شخص آخر في ظروف أدت إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية، سواء تمت المتابعة أو لم تتم". بينما "تتراوح العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنتين لمستعمل لقب متصل بمهنة معينة".





وفي حالات أخرى تكون العقوبة، حسب نفس المصدر، "بين شهر إلى شهرين لمنتحل لقب أو رتبة شرفية مثلا كسيناتور". كما "يعاقب من شهر إلى ستة أشهر الأشخاص الذين يرتدون لباس دركي أو شرطي أو عسكري أو جمركي".





ولفت المحامي غشير إلى أن قضايا انتحال هوية الغير والمعروضة على محاكم الوطن في ارتفاع مستمر، وكثيرا ما تقترن هذه التهمة بتهم أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير، حيث تحجز المصالح الأمنية لدى تفتيش منازل المشتبه فيهم بانتحال هوية الغير ملفات سكن وفيزا مزورة.





ويرجع محدثنا تفشي هذا النوع من الجرائم إلى البيروقراطية الموجودة في المجتمع، حيث أن صعوبة وصول المواطن إلى المسؤول لطرح انشغالاته، يدفعه للبحث عن وسطاء هم في الغالب نصابين ومحتالين، بالإضافة لهيمنة بعض المهام على الرأي العام، فالمواطن مثلا لا يتجرأ على طلب بطاقة هوية من شخص يدعي أنه عقيد، خاصة أن هذا النوع من المجرمين معروف عليهم ظهورهم بلباس أنيق، ولباقة الحديث.





"الظاهرة تنتشر في المجتمعات التي تعاني من البيروقراطية"

يلفت المختص في علم الاجتماع الجريمة، الأستاذ بجامعة مرسلي عبد الله بتيبازة، الدكتور رشيد زواد إلى أن ظاهرة انتحال الشخصية تكثر بالمجتمعات التي تعرف انتشارا للبيروقراطية والفساد الإداري، حيث يسمح لهذا النوع من المجرمين باستدراج واصطياد ضحاياهم لتوفر عوامل مجتمعية سانحة.





وأوضح المتحدث أن هذا النوع من المجرمين يتصفون بقدر عال من الدهاء والاتزان النفسي يمكنهم من الاحتيال على الغير وتقمص شخصية الغير دون ظهور أي علامات أو تصرفات قد تجعلهم محل شك في نظر الآخرين، مشيرا إلى حالات تمكن فيها أمثال هؤلاء من الاحتيال على شخصيات تقلدت مناصب سامية.





وفي تحليله الاجتماعي للظاهرة، قال زواد أن البيروقراطية والفساد يشكلان العامل الأساسي في انتشار ظاهرة انتحال الصفة، فهذا النوع من المجرمين يفضل الاصطياد في المياه العكرة وبالتالي، فإن العمل على وتر الوساطات يسهل من مهامهم، في ظل يأس الشخص المغلوب على أمره في قضاء مصالحه، وبالتالي الارتماء في أحضان جلاده دون أن يكون على دراية بذلك، كما يساهم عامل الثقة بالنفس لدى منتحلي الشخصية من جهة وقابلية الضحايا للانسياق وراءهم، سواء طمعا في تحقيق المأمول أو ضعفا في موقفهم، عاملا فارقا في هذه المعادلة.





ويقع في شراك هذا النوع من المجرمين، حسب الدكتور زواد، صنفان وهما الشخص الطمّاع والمقهور المغلوب على أمره، واللذان يتأثران بقدرة هؤلاء على المراوغة، وعدم ترك الفرصة للضحية ليشك فيه، على اعتبار أن منتحل الصفة يتمتع بقدر من الذكاء يؤهله لتقمص الشخصية ولعب دورها.





كما يوجد صنف ثان من منتحلي الشخصية وفق المتحدث، وهم الذين انتحلوا صفة شخصية كانوا يريدونها يوما أن تكون لهم، كشخص مثلا أراد أن يكون طبيبا ولم يوفق في ذلك لينتحل تلك الصفة فيما بعد إشباعا لتلك الرغبة النفسية وتحقيقا للذات.





"انتحال الصفة اضطراب عقلي ناتج عن اضطهاد العظمة"

يرى المختص في علم النفس العيادي، الأستاذ حمزة بلعباس، أن انتحال الشخصية يعود لنوع من الاضطرابات العقلية، ناتج عن اضطهاد العظمة أو السيكوباتية، والتي تؤدي بالشخص إلى تقمص شخصية أو صفة مرموقة في المجتمع تكون بدافع رفض تغير الواقع بالنسبة للذين سبق لهم شغل مناصب سامية وفقدوها فيما بعد، أو لأغراض إجرامية بالنسبة لنصف ثان فاقد لدوره الاجتماعي والنفسي.





وقال بلعباس أن انتحال الشخصية يدخل ضمن نمطين مختلفين من الشخصية، الأول يتعلق بحالات مرضية تدخل ضمن ما يسمى "سكيزوفيرينيا" أو ما يعرف بالفصام، وهو اضطراب يدعى اضطهاد العظمة، حيث يرى الشخص نفسه إنسانا عظيما وشخصية مرموقة في المجتمع، وأنه قريب للشخصيات الرسمية ودوائر صناعة القرار، وفي هذه الحالة يكون الشخص غير مدرك بأنه مريض، ويعيش في حياته اليومية هذا النمط من الحياة.





وأضاف أن هذا النوع من الشخصيات ينتحل صفة الغير، لكن ليس بالضرورة من أجل الاحتيال وإلحاق الضرر بالغير والمجتمع، على اعتبار أن ذلك يعود لاضطراب عقلي، ومع ذلك نجد أن هؤلاء يتمتعون بثقة عالية في النفس توصلهم إلى نسج علاقات لكن في النهاية غالبا ما يتم اكتشاف أمر هؤلاء وتتضح الرؤية بأنهم يعانون من اضطراب عقلي.





وتابع المختص في علم النفس العيادي، أن الكثير ممن يقعون تحت هذا الصنف من الشخصيات يكونون في الواقع قد عاشوا تلك الشخصية من خلال مواقعهم في المناصب التي كانوا يشغلونها قبل أن يفقدوها بعد الإحالة على التقاعد، أو بسبب الإقالة أو غيرها من الحالات وما يتبع ذلك من حالة رفض للعقل الباطن للواقع الجديد، والتحول إلى شخص عادي، ليعيش تلك المكانة في مخيلته ويدخل مرحلة اضطراب بسبب وجود قابلية للدخول في الفصام.





أما الصنف الثاني من منتحلي الشخصية فتكون دوافعهم إجرامية، لتوفر النية المبيتة والمؤهلات النفسية والجسدية من مظهر وكاريزما وذكاء في نسج العلاقات وماهر في المراوغة والحديث، وهو الصنف الذي ينسج علاقات ليحتال على الناس، بدرجات كالاحتيال على الطلبة من خلال الوساطة، وهذا نابع من معرفته لخبايا المجتمع، وانتحال صفة مسؤول سامي.





وهذا الصنف لديه انحراف اجتماعي، وهذه الحالة تعرف بما يسمى السيكوباتية، وهو شكل من أشكال الاضطراب العقلي المزمن تصحبه مجموعة من الأعراض التي تؤثر في الشخصية، وتعيق أداء الشخص لدوره الاجتماعي والنفسي.





ويتحدد هذا الاضطراب بالنسبة للسلوك المضاد للمجتمع تبعا لخصائص معينة، كقسوة القلب والخداع والتمركز حول الذات وغياب الندم وعدم الاستفادة من الحوادث التي كان جزاؤها العقاب.