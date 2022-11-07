اتحاد الجزائر: تفاصيل عملية بيع تذاكر لقاء كاب تاون

كشف نادي اتحاد الجزائر عن تفاصيل عملية بيع تذاكر مباراة نادي كاب تاون سيتي المقررة يوم الأربعاء المقبل بملعب الثامن ماي 1945 وذلك لحساب إياب الدور التمهيدي الثاني المكرر من كأس الكاف.

ونقلا عن الصفحة الرسمية لفريق سوسطارة على الفايسبوك، فإنه سيتم بيع التذاكر بملعب عمر حمادي ببولوغين بداية من صباح اليوم إلى غاية الساعة السادسة مساء، وستتواصل العملية غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة التاسعة إلى غاية الساعة الثالثة بعد الظهر.

كما أكد المصدر ذاته، أنه بإمكان جمهور الاتحاد اقتناء التذاكر يوم المباراة بمدينة سطيف.