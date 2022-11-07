انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين للأنباء المتعلقة بالقيود المفروضة في الصين لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وبحلول الساعة 07:45، انخفضت العقود الآجلة لشهر جانفي المقبل للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.02 بالمائة إلى 97.56 دولار للبرميل.

فيما تراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر المقبل للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.28 بالمائة إلى 91.44 دولار للبرميل.

وأثارت تصريحات في الصين حول قيود مكافحة كورونا مخاوف على الطلب على الذهب الأسود الأمر الذي أدى لتراجع الأسعار في الأسواق.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن رئيس استراتيجية السلع الأولية في "آي إن جي" وارن باترسون أن المستثمرين توقعوا الأسبوع الماضي أن ترفع السلطات الصينية قيود فيروس كورونا في المستقبل القريب، لكن بكين قالت في عطلة نهاية الأسبوع إن الصين ستلتزم بسياسة عدم التسامح مطلقا مع الفيروس.