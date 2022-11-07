وناس يكشف عن الخيار الأسوء في مشواره

تحدث الدولي الجزائري آدم وناس لاعب نادي ليل الفرنسي عن تجربته في الدوري الإيطالي، أين لعب ضمن صفوف نابولي و كروتوني.

ولم يخف وناس الذي إستعاد مستواه مع عودته إلى " الليغ1"، ندمه بعد إختياره اللعب ضمن صفوف نابولي.

وقال في تصريحات لموقع " lavoixdunord": " بالعودة إلى الوراء لن أوقع في نابولي، إما أن أواصل للموسم الثالث مع بوردو ، أو أوقع مع روما الذي أرادني أيضًا بعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول".

وأردف:" الخيارات جد مهمة في المشوار، لقد كان خياري سيئا وفتحت كروتوني عيني، اليوم أنا مع عائلتي و نحن سعداء بالعودة إلى فرنسا وإلى ليل ".