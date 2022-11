Port d'Oran: découverte macabre dans un conteneur

Les services de sécurité du port d’Oran ont découvert les corps de deux migrants illégaux de nationalité marocaine et algérienne, et trois autres jeunes hommes vivants, mais dans un mauvais état de santé dans conteneur destiné à l’exportation, les trois jeunes hommes ont été transportés vers le CHU d'Oran, ont indiqué des sources proches du dossier.

Selon nos sources, un employé du port a entendu du bruit en provenance du conteneur lors du chargement et a alerté les services de sécurité qui ont fait la découverte macabre.

Les autorités ont ouvert une enquête pour déterminer comment les cinq jeunes hommes- deux marocains et trois algériens- ont pu entrer dans le conteneur, et s'ils ont pu s’y infiltrer à l’extérieur ou à l’intérieur du port, et donc l'existence possible d’un réseau de passeurs.