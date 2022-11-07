أبطال أوروبا: صدامات منتظرة في قرعة ثمن النهائي

تجرى اليوم الإثنين بداية من منتصف النهار قرعة الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة نيون السويسرية، ويتبع هذا الحدث بقرعة مماثلة للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وسيتولى موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل القرعة على الهواء مباشرة وكذلك على قناته الرسمية على موقع "يوتيوب".

ويشمل دور الـ16 في المسابقة المتصدرين في المجموعات الـثمانية من دور المجموعات، و8 فرق حلت في المرتبة الثانية في كل منها.

وسيتم وضع أسماء الفرق المتصدرة في وعاء، بينما سيتم وضع الفرق التي حلت ثانيا في وعاء آخر، ويشترط في القرعة ألا يلعب الفريق مرة أخرى ضد فريق لعب أمامه في دور المجموعات أو فريق من بلده.

يذكر أن أولى مباريات هذا الدور ستلعب في 14، 15، و21، 22 من فيفري المقبل.