تيزي وزو تحتضن كأس الجزائر للفوفينام

اختتمت فعاليات الطبعة العشرون لكأس الجزائر للأشبال والأصاغر لرياض الفوفيتنام فيات فوداو التي أقيمت بالقاعة متعددة الرياضات أحمد حمادة بولاية سعيدة.

وعرفت المنافسة تتويج سبورتينغ كلوب فريحة من ولاية تيزي وزو باللقب لصنف الأصاغر ذكور وإناث، فيما توّج النجم الرياضي عريب عن ولاية عين الدفلى في صنف الأشبال و الشبليات. يذكر أن هذه الطبعة، عرفت مشاركة 812 رياضي يمثلون إثنى عشر ولاية ممثلة بثمانية وستين ناديا.

وقال رئيس الإتحاد الجزائري للفوفينام فيات فودادو محمد جواج الذي يعتبر المؤسس لهذه الرياضة أنه يهدف إلى جعل هذا الاختصاص رياضة شعبية في 58 ولاية من خلال إقامة التظاهرات الرياضية في مختلف الولايات، على غرار ولاية تيزي وزو التي ستحتضن في الـ 11 والـ 12 من الشهر الجاري فعاليات كأس الجزائر للأواسط والأكابر.