مستغانم: وضع حد لشبكة تنظم "الحرقة"

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي لبلدية بن عبد المالك رمضان (مستغانم) من وضع حد لنشاط شبكة لتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر متكونة من شخصين، حسبما علم اليوم الاثنين من الأمن الولائي.

وأوضح بيان لخلية الاتصال والصحافة تلقت وكالة الأنباء الجزائرية، نسخة منه أن العملية جاءت بناء على معلومة مفادها وجود معدات خاصة بالإبحار السري على مستوى أحد المساكن ببلدية بن عبد المالك رمضان.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع واستيفاء كافة الإجراءات القانونية، وضعت الضبطية القضائية خطة لمداهمة المسكن أسفرت عن حجز صفائح وقضبان تستخدم كقاعدة صلبة للقارب المطاطي المعد للإبحار السري ومضخة هوائية وثلاث سترات نجاة ومعدات يدوية أخرى. كما تم خلال ذات العملية حجز قارب مطاطي ومحرك، يضيف ذات المصدر.

وبينت التحقيقات أن المدبرين الاثنين (أحدهما تم توقيفه) ينشطان ضمن شبكة لإعداد وتنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من الشواطئ الشرقية لولاية مستغانم.

وقد قامت مصالح الشرطة بإنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوف وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي على فيما لا تزال الأبحاث جارية عن المشتبه فيه الثاني، كما أشير إليه.