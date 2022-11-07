"المؤسسات الصحية العسكرية تشكل انشغالا دائما للقيادة العليا"

أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الإثنين، على اجتماع عمل على مستوى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالناحية العسكرية الأولى، ضم إطارات الصحة العسكرية وأعضاء السلك الطبي.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أنه بعد مراسم الاستقبال ورفقة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني والمدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية، التقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي الصحة العسكرية، أين ألقى كلمة توجيهية، تابعها عبر تقنية التحاضر عن بعد، أعضاء السلك الطبي العسكري عبر جميع النواحي العسكرية، أكد من خلالها على ضرورة ن إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة.

وقال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، "أودّ بهذه المناسبة، التأكيد على أن إرساء منظومة صحية عسكرية فعالة، قادرة على ضمان تغطية صحية شاملة وفاعلة لمستخدمينا، متسمة بجودة التسيير وبتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الصحية العسكرية، لطالما شكل انشغالا دائما للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي".

وأضاف، أن ما تحقق ميدانيا، أو ما هو في طريق التجسيد، من إنجازات كبرى ومتعددة في قطاع الصحة العسكرية، وعلى جميع الأصعدة، يمثل إحدى الشواهد الحية والأكيدة على المجهودات المتواصلة المبذولة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في ظل الدعم المتواصل للرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وأكد الفريق أول شنڨريحة، بذات المناسبة، أنه ومن منطلق الوعي بأهمية الرعاية الطبية والتكفل الصحي بالمستخدمين، فإنه تم توفير كافة الإمكانات المادية الضرورية لفائدة هذا القطاع الهام، سواء في المجال المنشآتي والتجهيزي أو في المجال التكويني والتأهيلي المتعلق بالأسلاك الطبية في مختلف تخصصاتها.

وفي هذا الصدد بالذات، تندرج المشاريع المنشآتية الهامة المتواجدة حاليا، قيد الإنجاز، على غرار المستشفى العسكري الجامعي بسطاوالي أو المستشفى العسكري الأم والطفل ببني مسوس أو المستشفيات الجهوية أو تلك المتعلقة بالإسناد الصحي المبرمجة على مستوى النواحي العسكرية الست.

وحث الفريق أول كافّة المسؤولين المعنيين على بذل المزيد من الجهود، من أجل الارتقاء أكثر فأكثر.

وفي ذات السياق، قال المتحدث أنه "وبهدف تمكين هذا القطاع الحساس من تأدية مهامه على أحسن وجه، يتوجب على كافة المسؤولين المعنيين بذل المزيد من الجهود، من أجل الارتقاء أكثر فأكثر بنوعية التكفل الصحي بالمستخدمين العسكريين إلى المستوى المنشود، لاسيما من خلال السهر على تكوين عنصر بشري كفء، كفيل بتقديم رعاية صحية نوعية تكون في مستوى تطلعات المستخدمين، وتتوافق تماما مع الإرادة العازمة التي تحدونا في سبيل تطور ورقي الجيش الوطني الشعبي.