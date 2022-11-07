توأمة بين المستشفيات: إجراء 13 عملية جراحية بتيارت

قام الفريق الطبي لمصلحة الجراحة الصدرية للمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور "بن زرجب" لوهران مؤخرا بـ 13 عملية جراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية للسوقر (تيارت) في إطار التوأمة بين المؤسستين الصحيتين، حسبما علم اليوم الإثنين من خلية الإعلام والاتصال للمركز الاستشفائي الجامعي لوهران.

وقد شملت هذه المهمة الطبية التي دامت ثلاثة أيام إجراء عدة فحوصات دقيقة

وعمليات جراحية للمرضى وقد حققت الأهداف المرجوة من خلال إجراء 13 عملية جراحية من أصل 15 عملية كانت مبرمجة، حسب نفس المصدر.

ويتعلق الأمر بخمس عمليات صدر منها اثنتان مع استئصال الفص وسبع عمليات لأمراض الغدة الدرقية منها اثنتان لاستئصال الغدة الدرقية مع تشريح العقدة اللمفاوية لسرطان حليمي وحالتان من مرض جريفز وثلاث عمليات لتضخم الغدة الدرقية اضافة إلى عملية لاستئصال الثدي مع تشريح العقدة اللمفاوية.

كما قام ذات الفريق الطبي بدراسة 15 ملفا لمرضى آخرين تتعلق بأمراض الغدد

الصماء مع الفحص بالموجات فوق الصوتية لحالة مشتبه بها لسرطان الغدة الدرقية وحالتين من التشوه لدى طفلين من نفس العائلة.

وكانت هذه المهمة الطبية أيضا فرصة للتكوين المتواصل للأطباء و الأطباء

المقيمين لمستشفى السوقر وفقا لذات المصدر