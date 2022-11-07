توقف التزويد بالمياه بعدة بلديات بالعاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال)، اليوم الإثنين في بيان لها، عن توقف التزويد بمياه الشرب اليوم وغدا على مستوى عدة بلديات بالجزائر العاصمة.

ويعود هذا التوقف، حسب البيان، إلى القيام بأشغال إصلاح تسرب على مستوى أنبوب تحويل رئيسي لمياه الشرب على مستوى منطقة البساتين التابعة لبلدية بئر خادم.

وأدت هذه الأشغال، توضح شركة سيال، إلى توقف إمدادات مياه الشرب على مستوى بلديات بوزريعة وبني مسوس ودالي إبراهيم بالكامل ما عدا منطقة عين الله وبلديات بن عكنون وواد قريش جزئيا وريس حميدو بمنطقة سيدي الكبير وبولوغين الجزء العلوي وأخيرا بلدية الشراقة، باستثناء بوشاوي والكثبان.

وأكدت "سيال" لزبائنها القاطنين في الأحياء المعنية بأن عملية إعادة التزويد بالمياه ستتم تدريجيا خلال يوم غد الثلاثاء.