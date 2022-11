Le commandement de l’ANP préoccupé par un système de santé efficace

Le Général d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP), a exhorté, lundi, les responsables de la Santé militaire à "consentir davantage d’efforts afin de promouvoir la qualité de la prise en charge médicale des personnels militaires", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Afin de permettre à ce secteur sensible de remplir parfaitement ses missions, il appartient à l’ensemble des responsables concernés de consentir davantage d’efforts afin de promouvoir la prise en charge médicale des personnels militaires aux niveaux escomptés, en veillant notamment à former une ressource humaine compétente, capable d’assurer des prestations sanitaires qualitatives, à la hauteur des attentes des personnels, et de se mettre au diapason du processus de développement, dans lequel l’Armée nationale populaire s’est résolument engagée", a-t-il souligné au cours d'une réunion de travail avec les cadres de la santé militaire et les personnels du corps médical.

Lors de cette réunion, tenue au niveau de au niveau de l’Ecole nationale de santé militaire (1ère Région militaire), le Chef d’Etat-Major de l'ANP a affirmé qu'"au regard de l’importance de la prise en charge médicale des personnels de l’ANP, tous les moyens matériels nécessaires ont été réunis au profit de cet important secteur, que se soit en termes d’infrastructures et d’équipements ou en termes de formation et de qualification des personnels".

"Conscients de l’importance que représentent les soins et la prise en charge médicale des personnels de l’Armée nationale populaire et de leurs ayants-droit, et leur impact sur l’amélioration de leur rendement, nous veillons à réunir tous les moyens matériels nécessaires pour cet important secteur, que se soit en termes d’infrastructures et d’équipements ou en termes de formation et de qualification du corps médical dans ses diverses spécialités", a-t-il assuré.

Le Général d’Armée a expliqué, à ce propos, que "c’est dans ce cadre, que s’inscrivent les importants projets d’infrastructures en cours de réalisation, à l’image de l’Hôpital universitaire militaire de Staoueli, l’Hôpital militaire Mère et Enfant de Béni Messous, ainsi que les hôpitaux régionaux et les projets relatifs au soutien médical programmés au niveau des six Régions militaires".

Dans son allocution d'orientation suivie via visioconférence par les personnels du corps médical militaire déployés à travers l’ensemble des Régions militaires, Chanegriha a assuré que "la compétence et l’aptitude sont les seuls critères qui nous servent de guide pour encourager les potentialités humaines, valoriser leurs expériences cumulées, et les inciter à consentir davantage d’effort au service de notre armée, qui s’emploie constamment à tirer bénéfice de l’expérience, du professionnalisme et du savoir-faire de ses cadres pour acquérir encore plus de puissance et d’efficacité combative".

Le Chef d’Etat-Major de l'ANP a souligné, à l'occasion, que "l’instauration d’un système de santé militaire efficace, capable d’assurer une couverture médicale globale au profit du personnel de l'Armée est une préoccupation permanente pour le Haut commandement de l’ANP".

"Je tiens, en cette circonstance, à souligner que la mise en place d’un système de santé militaire efficace, capable d’assurer à nos personnels, une couverture médicale globale et de haute qualité, notamment en termes de gestion et de complémentarité des rôles entre les différents établissements de santé militaire, constitue une préoccupation permanente pour le Haut commandement de l’Armée nationale populaire", a-t-il ajouté.

Le Général d’Armée qui était accompagné du secrétaire général du ministère de la Défense nationale et du directeur central des services de Santé militaire, a donné un ensemble d’orientations portant notamment sur "la nécessité de garantir une meilleure prise en charge des patients, notamment les blessés et les invalides, et l’entretien des équipements médicaux mis à disposition des établissements hospitaliers militaires", conclut le communiqué.