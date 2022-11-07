الرئيس تبون يلتقي بالعديد من رؤساء والملوك ورؤساء حكومات

التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عددا من رؤساء دول وملوك وزراء من مختلف القارات على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وحسب صور نشرتها رئاسة الجمهورية، حل نشاطات الرئيس بشرم الشيخ، التقى بجيورجيا ملوني رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية، كما التقى برئيس الوزراء الهولندي مارك روت و الرئيس البلغاري رومن رديف.

كما التقى الرئيس تبون رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، والعاهل الأردني، عبد الله الثاني، والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، رئيسة وزراء تونس، نجلاء بودن، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ورئيس وزراء اثيوبيا أحمد آبي وغيرهم من القادة.