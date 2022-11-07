تعزيز التعاون بين الجزائر وايطاليا في مجال الصناعة الصيدلانية

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون،اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة،سفير جمهورية إيطاليا بالجزائر جيوفاني بوغليس، والذي بحث معه سبل تعزيز الشراكة الجزائرية-الإيطالية في مجال الصناعة الصيدلانية

وحسب بيان وزارة الصناعة الصيدلانية ، أنه خلال هذا اللقاء، قام الطرفان باستعراض حالة التعاون وآفاق تعزيزه في مجال الصناعة الصيدلانية،وذلك على ضوء التوقيع في شهر جويلية الماضي على مذكرتين تفاهم بين البلدين.

وتجمع الاتفاقية الأولى وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية ووزارة الصحة الإيطالية، فيما تمت الثانية بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والوكالة الإيطالية للأدوية. ومن المقرر في هذا الاطار "عقد اجتماعات بين خبراء الوكالتين خلال الشهر الجاري لتسريع تطبيق أحكام مذكرة التفاهم وتوسيعها للاعتراف المتبادل بينهما".

كما تطرق اللقاء إلى أداء قطاع الصناعة الصيدلانية الوطني وتطوره من خلال نمو نسيجه الصناعي الذي سمح بتغطية 70 بالمائة من احتياجات السوق.

وبهذا الخصوص,اتفق الطرفان على دعم وتشجيع الاستثمارات سواء كانت مباشرة أو مختلطة, لاسيما في مجال إنتاج الأدوية ذات القيمة المضافة العالية المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة مثل داء السكري والربو والسرطان، حسب نفس المصدر.

كما التزم الطرفان بتكثيف وتشجيع التبادلات بين مختلف المتعاملين الجزائريين والإيطاليين في المجال الصيدلاني لترقية وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات الأخوية والودية والتاريخية بين البلدين.