Industrie pharmaceutique : Renforcement du partenariat algéro-italien

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun a reçu, ce lundi à Alger, l’ambassadeur de la République d’Italie en Algérie, Giovanni Pugliese, avec qui il a discuté des moyens de renforcement de la coopération bilatérale dans le secteur de l’industrie pharmaceutique, indique le ministère dans un communiqué.

Cette rencontre a permis aux deux parties de passer en revue l’état de la coopération ainsi que les perspectives de son renforcement dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, à la faveur de la signature en juillet dernier de deux mémorandums d’entente, précise le communiqué. Le premier mémorandum d’entente a été signé entre les ministères de l’Industrie pharmaceutique algérien et celui de la Santé italien, alors que le second mémorandum d’entente a été paraphé entre l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et l’Agence italienne du médicament (Agenzia Italiana del Farmaco, AIFA).

Dans ce cadre, des réunions entre les experts des deux agences sont programmées « au courant du mois afin d’accélérer la mise en application des dispositions du mémorandum d’entente avec en perspective leur élargissement à la reconnaissance mutuelle entre les deux institutions », selon la même source.

Au cours de cette audience, tenue au siège du ministère, les discussions ont également permis d’examiner l’évolution et les performances enregistrées par l’industrie pharmaceutique algérienne à travers la croissance de son tissu industriel lui permettant de couvrir 70% des besoins du marché, est-il souligné dans le communiqué.

A cet effet, les deux parties ont convenu « de soutenir et d’encourager les investissements, qu’ils soient directs ou mixtes, notamment pour la production de médicaments à forte valeur ajoutée destinés au traitement des maladies chroniques à l’exemple du diabète, de l’asthme et du cancer ». Les deux parties se sont engagées à « intensifier et à encourager les échanges entre les différents opérateurs algériens et italiens dans le domaine pharmaceutique afin de promouvoir et de renforcer la coopération bilatérale et la hisser au niveau des relations fraternelles, amicales et historiques entre les deux pays ».