Sonatrach entame l’exploitation d’un nouveau champ pétrolier

Sonatrach et son partenaire ENI ont annoncé, ce lundi, la mise en production du champ pétrolier HDLE/HDLS relatif au contrat Zemlet El Arbi, sis dans le bassin de Berkine à près de 300 km au sud-est de Hassi Messaoud.

La mise en production de ce champ est intervenue en Octobre 2022, soit sept (07) mois seulement après sa mise en évidence par le 1er puits d’exploration (HDLE-1) et ce, grâce à un développement en mode accéléré (Fast-Track), lit-on dans un communiqué de la Sonatrach.

Le champ pétrolier HDLE/HDLS produit actuellement 10 000 bep par jour. Une augmentation du niveau de production est attendue à travers la mise en œuvre d’un Plan de Développement accéléré, qui prévoit notamment le forage de nouveaux puits en 2023, permettant ainsi d’atteindre un potentiel de production de l’ordre de 17 000 bep par jour, poursuit le communiqué de Sonatrach.

Le périmètre de Zemlet El Arbi fait l’objet d’un contrat de Recherche et d’Exploitation des Hydrocarbures où SONATRACH détient 51% des intérêts et ENI détient les 49% restants, conclut le communiqué.