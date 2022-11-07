تعاون جزائري - تونسي في مجال العمل والعلاقات المهنية

وقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة ووزير الشؤون الاجتماعية للجمهورية التونسية، مالك الزاهي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة،على برنامج تنفيذي لبروتوكول التعاون المشترك في مجال العمل والعلاقات المهنية.

ويأتي توقيع هذا البرنامج التنفيذي في إطار تعزيز التعاون القائم بين الطرفين ويشمل عدة مجالات،تتعلق سيما، بعلاقات العمل والسلامة المهنية.

وفي كلمة له أكد شرفة أن التوقيع على هذا البرنامج التنفيذي يهدف إلى تدعيم التعاون الثنائي في مجالات العمل والعلاقات المهنية والصحة في العمل والسلامة المهنية، من خلال تبادل التجارب واعداد برامج تكوينية الى جانب المشاركة في ندوات وملتقيات وطنية ودولية.

واعتبر شرفة هذا التوقيع بمثابة "وثبة حقيقية" تشهد على توطيد والارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

بدوره أكد الوزير التونسي أن توقيع على هذا البرنامج التنفيذي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي "المتميز" بين الطرفين ويهدف الى إعطائه دفع جديد.

وللإشارة يقوم وزير الشؤون الاجتماعية التونسي منذ أمس الأحد بزيارة الى الجزائر في اطار التعاون الثنائي القائم مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.