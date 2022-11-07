حجز كمية من المخدرات والكوكايين بباتنة وبرج بوعريريج

تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن برج بوعريريج من توقيف شخصين و حجز 2,130 كلغ من المخدرات (كيف معالج)، حسبما علم اليوم الاثنين مسؤول خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية، ضابط الشرطة الرئيسي، يوسف رابحي.

وأوضح ذات المصدر أن العملية تمت على إثر استغلال معلومات مفادها قيام شخصين بحيازة كمية من المخدرات لغرض المتاجرة، حيث قام عناصر الفرقة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا بإصدار إذن بالتفتيش ليتم توقيف المشتبه بهما وحجز2,130 كلغ من المخدرات (كيف معالج) واسترجاع مبلغ مالي بقيمة 2,37 مليون دج من عائدات الترويج وثلاثة هواتف نقالة.

وحسب ذات المصدر فإن أحد المشتبه بهما كان محل أربعة أوامر بالقبض وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المعمول بها تم تقديمهما أمام النيابة المحلية. ودعا ضابط الشرطة الرئيسي رابحي المواطنين إلى الانخراط في المساعي الرامية إلى محاربة الترويج وتعاطي السموم من خلال التحلي بثقافة التبليغ.

من جهة أخرى حجزت عناصر فرقة قمع الإجرام بمدينة باتنة من حجز 4.2 غرام من المخدرات الصلبة عبارة عن كوكايين، حسبما أفادت به مساء اليوم الاثنين خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن الولاية. كما تمكنت ذات العناصر من توقيف شخصين يبلغان من العمر 34 و38 سنة مسبوقين قضائيا بحي تامشيط بباتنة وبحوزتهما كمية المخدرات الصلبة ومبلغ مالي يقدر بـ 347 ألف دج من عائدات الترويج.