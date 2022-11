Les peines requises contre Sidi Saïd et ses fils

Le pôle judiciaire économique et financer près le tribunal de Sidi M’hamed a requis une peine de 15 ans de prison ferme à l’encontre d’Abdelmadjid Sidi Saïd, ex secrétaire général de l’union générale des travailleurs algériens UGTA, assortie d’une amende de 8 millions de dinars.

Le même pôle a requis une peine de 12 ans de prison, à l’encontre de son fils assortie d’une amende de 8 millions de dinars, en plus d’une autre peine de 10 ans de prison assortie de 8 millions de dinars à l’encontre de son autre fils Hanafi Sidi Saïd.

Ledit présumé est poursuivi pour de lourds chefs d’inculpation, contenus dans la loi 01/06 sur la lutte et la prévention contre la corruption.