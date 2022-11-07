وزير الصحة يستقبل الاستشفائيين الجامعيين

استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي الاثنين بمقر الوزارة وفدا عن النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين برئاسة البروفيسور رشيد بلحاج.

وحسب بيان للوزارة فقد جرى اللقاء، "في جو من الاخوة والثقة، خصص للنظر في العديد من القضايا التي تهم مهني القطاع، أكد الوزير حرصه والتزامه بتعزيز مبدأ الحوار المسؤول مع الشركاء الإجتماعيين من أجل تحسين وضعية مهني الصحة على جميع المستويات وذلك في سياق تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية."

و أعرب الوزير عن استعداده للاستماع لكل الانشغالات والاقتراحات وكذا الصعوبات التي تواجه الأساتذة الباحثين الاستشفائيين بهدف تحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية وكذا وضعية مهني القطاع عامة مشيرا إلى أن الشريك الاجتماعي ليس مجرد نقابة يتم التحاور معها بخصوص مطالب معينة بل تعد شريكا يمكن أن يقدم مقترحات وحلولا تكون كفيلة بتطوير القطاع.

وحسب نفس المصدر، فقد نوه رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين بالأهمية التي توليها الوصاية وعلى رأسها الوزير لترسيخ ثقافة الحوار الجاد مع الشريك الاجتماعي، معربا عن أمله في أن ترافق الوزارة الوصية النقابة التي يرأسها في معالجة جملة المشاكل و ظروف العمل التي يواجها الأساتذة الباحثون الاستشفائيون الجامعيون.

في هذا السياق قدم رئيس المكتب النقابي وأعضاءه عرضا مفصلا للوضع السائد الذي يؤثر على ظروف العمل بالإضافة الى الصعوبات التي تواجهها بعض المؤسسات الاستشفائية، مشددا على ضرورة التكفل بالمطالب المطروحة وعلى رأسها تحسين وضعيتهم ومسيرتهم المهنية (النشاط التكميلي المنظم رفع الأجور وتعزيز الموارد البشرية ترقية برنامج التوأمة و تهيئة الظروف الملائمة له).