ادماج هذا العدد من عمال قطاع الثقافة

كشفت وزارة الثقافة والفنون عن جديد عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في إطار عقود ما قبل التشغيل في المؤسسات ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الثقافة والفنون إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي.

واوضح البيان بأن مصالح وزارة المالية قد أعطت موافقتها على إدماج 316 منصب جديد، وستُخطر مصالح وزارة الثقافة والفنون المؤسسات المعنية من أجل التكفل بهذه العملية، والتي شملت: 196 منصبا في المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية، 99 منصبا في دور الثقافة، 6 مناصب في المتاحف العمومية الوطنية، 7 مناصب في المدارس الجهوية للفنون الجميلة، منصب واحد في المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، 7 مناصب في الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية.

وعليه دعت الوزارة المعنيين إلى التقرب من المؤسسات المعنية من أجل تسوية وضعيتهم، والتي توليها مصالح الوزارة أهمية بالغة، كما تحرص على إتمامها قبل نهاية المواعيد المحددة، وذلك تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تقضي بضرورة إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة.