عرقاب يدشن عدة مشاريع ببرج باجي مختار

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب اليوم الاثنين ببرج باجي مختار، أن البرامج الجارية والمقرر إنجازها في هذه الولاية ستسمح بتوسيع نسبة تغطية الشبكة الكهربائية بها من 62 بالمائة حاليا إلى 98 بالمائة بحلول نهاية 2024.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل وتفقد لولاية برج باجي مختار، رافقه فيها الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، والرئيس المدير العام لشركة نفطال،عبد القادر شافي، و كذا اطارات من القطاع.

وأوضح الوزير بالمناسبة أن مجمع سونلغاز يعمل على انجاز برنامج سمح إلى غاية الان بتحقيق إنتاج "وافر" للطاقة الكهربائية في هذه الولاية، سيتعزز مستقبلا ليغطي كل ساكنتها.

وفي هذا الإطار، قام عرقاب خلال الزيارة بتدشين مشروع الربط بالكهرباء لقرية عبان رمضان (50 كلم جنوب غرب مدينة برج باجي مختار) مما يسمح بتوصيل 130 مستفيد بالطاقة.

وأبرز الوزير أهمية هذا الإنجاز في استحداث نشاطات فلاحية وصناعية خصوصا في مجال المناجم والصناعات التحويلية.

كما قام بذات الولاية بزيارة محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 10 ميغاواط والتي تدخل ضمن البرنامج الوطني للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، مذكرا بإنجاز مشروع محطة ثانية في تيمياوين بقدرة 2 ميغاواط، مما يجعل طاقة الإنتاج تصل إلى 12 ميغاو اط من الطاقة الشمسية في المنطقة. وأضاف بهذا الخصوص أن التغطية الإجمالية للكهرباء لولاية برج باجي مختار (شمسية وتقليدية) تبلغ 80 ميغاواط، وهو ما يشير إلى توفر الطاقة الكافية للاستثمار في قطاعي الفلاحة والصناعة.

وألح الوزير لدى زيارته لهذه المحطة على أهمية استغلال هذه المنشآت لتصدير الكهرباء المنتجة عبر منشآت الطاقة الشمسية إلى الأسواق الأفريقية المجاورة.

وقام عرقاب أيضا بتدشين توسعة محطة توليد الكهرباء بالوقود والغاز بطاقة 58 ميغاواط. علاوة عن ذلك, قام الوزير بوضع الحجر الأساس لمشروع المقر الجديد لمديرية التوزيع لبرج باجي مختار والتي ينتظر تدشينها في جوان 2024.

أما بالنسبة للغاز، أشار عرقاب إلى أهمية مشروع تحويل محطة البروبان الموجودة في تمنراست إلى برج باجي مختار, وكذا وضع شبكة لتوفير الغاز عبر الولاية. كما ذكر ببرنامج شركة نفطال الرامي لإنجاز "أكبر خزان للوقود في ولايات الجنوب الكبير, مما سيسمح بالقضاء نهائيا على الخلل في سلسلة النقل لهذه المادة بالولاية".

علاوة عن ذلك، ذكر الوزير بالمشاريع المتعلقة بقطاع المناجم في الولاية لافتا إلى أن دائرته الوزارية قامت بدراسة معمقة لمخزون المنطقة في هذا المجال, مما يجعل من الضروري استغلال الفرص المتاحة, لاسيما ما يتعلق بالاستغلال اليدوي للذهب واستغلال الصخور الزينة كالرخام والغرانيت والجبس.

وفي ختام زيارته للولاية،ترأس عرقاب اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني لبرج باجي مختار بحضور الوالي عثمان عبد العزيز، حيث تم تقديم المشاريع ال تنموية لقطاعي الطاقة والمناجم, والاستماع لتطلعات المواطنين في هذه المجالات. وبعد انتهاء زيارته لبرج باجي مختار, يتوجه الوزير إلى ولايتي أدرار وتيميمون أين سيتفقد عددا من مشاريع القطاع.