استحداث مجلس اعمال بين الجزائر وبلد اوروبي

استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، الاثنين بمقر الوزارة، سفير مملكة السويد بالجزائر بجورن هاكمارك ، حيث تباحث الطرفان سبل ووسائل ترقية التعاون التجاري بين البلدين.

وشكل اللقاء سانحة لاستعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين وآليات الرقي بها إلى مجالات أوسع من خلال رفع المبادلات التجارية البينية .

من جانب آخر اتفق الطرفان على استحداث مجلس أعمال جزائري سويدي، مبدين في ذات الوقت استعدادهما لتكثيف التعاون الثنائي والبحث عن فرص الشراكة الممكنة في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبالاخص التجارية والصناعية منها.