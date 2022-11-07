وقعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومكتب السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر، بمقر الوزارة، على إطار جديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة بالجزائر للفترة 2023-2027.



يعتبر إطار التعاون هذا وثيقة مرجعية في مجال التعاون

بين الطرفين وأداة رئيسية لبرمجة نشاطات ميدانية لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر.

وتعتبر هذه الوثيقة كنتيجة لمقاربة توافقية وتشاركية ساهم فيها كل الشركاء الوطنيين المعنيين، من خلال عديد الاجتماعات التنسيقية.



ستوجّه هذه الوثيقة أعمال الوكالة الأممية المعتمدة بالجزائر في إطار دعمها على تحقيق الأولويات الوطنية في مجال التنمية.

سيعزز إطار التعاون هذا من المساعدة التقنية التي يوفرها برنامج الأمم المتحدة لجهود الحكومة الجزائرية في سياستها التنموية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في آفاق 2030.