العاهل المغربي يتشبث بوهم أنبوب الغاز مع نيجيريا

فيما تمضي الجزائر بخطوات متسارعة في مسار إطلاق مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، لا يزال حلم إنشاء خط بديل يراود المملكة المغربية، حيث يحاول العاهل المغربي محمد السادس تسويق الوهم زاعما في آخر خطاب تقدم مشروع أنبوب الغاز بين المملكة ونيجيريا، وذلك غداة تأكيد الأخيرة التزامها بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك مع الجزائر ومنها خط الغاز العابر للصحراء.

وأكد الملك المغربي، ليلة الأحد، حرص بلاده على "مواصلة العمل بشكل وثيق مع نيجيريا وجميع الشركاء، من أجل تنزيل خط الغاز في أقرب الآجال..".

وقبل خطابه بساعات قليلة أكد وزير خارجية نيجيريا، جوفري أونياما، الأحد بالجزائر العاصمة، جودة العلاقات التي تربط الجزائر ببلاده على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وعقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صرح أونياما قائلا: "إن البلدين تربطهما علاقات جيدة في المجال السياسي ويعملان حاليا على تطوير تعاونهما في المجال الاقتصادي من خلال تأسيس مجلس الأعمال الجزائري-النيجيري بهدف تشجيع الشراكة وإقامة مشاريع كبرى، على غرار أنبوب الغاز والطريق العابر للصحراء والألياف البصرية".

وكانت المحادثات التي جمعت أونياما بوزير الخارجية رمطان لعمامرة فرصة لتجديد التزام الطرفين بتنفيذ المشاريع الهيكلية التي تم إطلاقها بشكل مشترك في المجال الاقتصادي وعلى وجه الخصوص خط أنابيب الغاز بالجزائر العاصمة ـ لاغوس، الطريق العابر للصحراء والألياف الضوئية.

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وفي سبتمبر الماضي قالت السفيرة الجديدة لنيجيريا لدى الجزائر، عائشة محمد غاربا، إن بلادها ملتزمة بتنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي يمر عبر أراضي دولة النيجر، وأفادت عقب تسليمها أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية بأن بلادها والجزائر تجمعهما العديد من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف، أهمها أنبوب الغاز العابر الجزائري النيجيري والطريق العابر للصحراء.

وأبلغت السفيرة الرئيس التزام بلادها بتنفيذ مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري، الذي جرى توقيع مذكرة تفاهم للمضي قدما في تنفيذه في 28 جويلية الماضي بالجزائر بين وزراء الطاقة للجزائر ونيجيريا والنيجر.

بدوره قال وزير الطاقة النيجيري تيمبري سيلفا إن بلاده ستكون قادرة على البدء بعمليات الإنشاء للأنبوب الممتد من نيجيريا عبر النيجر إلى الجزائر، الذي يسمى الخط العابر للصحراء الإفريقية.

وانتقلت الجزائر إلى السرعة القصوى لإتمام مشروع أنبوب الغاز الذي يقارب عمره العقدين، بعدما تحول إلى أداة للمناورات السياسية والدبلوماسية من قبل المغرب الذي لم يدخر جهدا من أجل التشويش عليه، وأنهت الجزائر بناء شبكة أنابيب الغاز داخل أراضيها، في حين استكملت نيجيريا 70 بالمائة من الخط.

وبتراكم الالتزامات النيجيرية تكون الأخيرة قد حسمت الأمر بشأن أنبوب الغاز العابر للصحراء مع الجزائر والمشروع الثاني مع المغرب ومدى تقدم المشروعين، خاصة في ظل الإمكانيات اللوجستية التي تسخرها الجزائر لإنجاح وحماية المشروع.

ومنذ أن قررت الجزائر عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الرابط بين الجزائر وإسبانيا، مرورا بالمغرب، سلط المخزن تشويشا مركزا على المشروع الجزائري، وراح يتحدث عن أنبوب آخر يمر عبر 13 دولة إفريقية من خلال أراضيه قبل أن يصل على البر الأوروبي.

وفي وقت سابق أوضح وزير الطاقة النيجيري، سيلفا تيمبري، أن أنبوب الغاز المار عبر المغرب مازال في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية، مضيفا، ''نحن نركز على تطوير موارد الغاز والكثير منه سيتجه إلى أوروبا، فنحن نبني خطا للغاز يمتد حتى أوروبا عبر الجزائر، ونحن في شراكة مع الجزائر لبناء خط غاز سينقل غازنا مباشرة إلى أوروبا''. تقدر تكلفة المشروع الجزائري بنحو 13 مليار دولار، على أن ينقل ما قد يصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا إلى أوروبا. ويمتد خط الأنابيب على مسافة أربعة آلاف كيلومتر، بداية من منطقة واري في نيجيريا وينتهي بحاسي الرمل، حيث يرتبط بخطوط أنابيب الغاز الجزائرية التي تقوم بدورها بإمداد الغاز إلى أوروبا.

ويحظى مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري بدعم أوروبي، حيث عبر نائب المدير العام لإدارة الطاقة في المفوضية الأوروبية، ماثيو بالدوين، عن استعداد الاتحاد لدعم المشروع خلال زيارة لبعثة من الاتحاد الأوروبي إلى أبوجا النيجيرية.

وتعزز الاهتمام الأوروبي بهذا المشروع الضخم في أعقاب أزمة الطاقة العالمية جراء الحرب في أوكرانيا ومساعي أوروبا للتخلص من التبعية للغاز الروسي.