معسكر: توقيف أربعة مشتبه فيهم من بينهم امرأة

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية، بأمن دائرة عين فارس، بمعسكر، أربعة مشتبه فيهم، من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة، في قضية النصب عن طريق طقوس الشعوذة، وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم حجز 89.13 غرام من الكيف المعالج و30 قرصا مهلوسا، ومعدات تستعمل في طقوس الشعوذة.

العملية هذه جاءت على إثر معلومات حول قيام مشتبه فيها رفقة طليقها بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، انطلاقا من مسكنهم العائلي، لغرض ترويجها بمدينة عين فارس، عليه وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم استصدار إذن بالتفتيش للمسكن، أسفرت نتائجه عن توقيف المشتبه فيها وضبط كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 4.09 غرام من الكيف المعالج وكبسولة من نوع "برقايالين" ومعدات تستعمل في طقوس الشعوذة للنصب على الأشخاص، بعد تكثيف عملية البحث والتحري، تم توقيف المشتبه فيه الثاني، رفقة شريكه وتحويلهما إلى مقر أمن الدائرة من أجل استكمال إجراءات التحقيق، التي أسفرت عن تحديد هوية مموليهما الرئيسي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة تم تفتيش مسكن هذا الأخير وتوقيفه مع ضبط كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 85.04 غرام من الكيف المعالج و29 كبسولة، بعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، تم إنجاز إجراء قضائي قدموا بموجبه المشتبه فيهم أمام العدالة للمحاكمة.