مسلحون يقتلون 11 شخصا ويختطفون العشرات في نيجيريا

قال زعماء محليون وسكان، أمس الإثنين، إن مسلحين في نيجيريا خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة شمال غربي البلاد، وذلك في أحدث هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف القرى والمدارس والطرق السريعة.

وولاية زامفارا من أشد المناطق تضررا من انتشار العصابات المسلحة التي تمارس الخطف من أجل الحصول على فدى، ما يزيد من انعدام الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير المقبل.

وذكرت عائلات ضحايا في قرية ماسو النائية في منطقة بوكويوم أن قطّاع طرق خطفوا 50 شخصًا معظمهم نساء.

وأفاد إسماعيل جينجيري الذي كانت زوجته من بين المختطفين، بأن مسلحين وصلوا إلى قريته في وقت مبكر الإثنين، واعتقلوا عشرات النساء وبعض الرجال قبل أن يختفوا في الغابة.

وأوضح زعيم محلي يدعى ساركين فوا ماسو أن "أكثر من 50 امرأة متزوجة تعرضن للخطف إلى جانب عدد غير معروف من المزارعين الأبرياء، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشار جينجيري وماسو إلى أن المسلحين أطلقوا سراح بعض النساء فيما بعد، بينما تعرض رجلان للضرب المبرح ليُنقلا على أثر ذلك لمستشفى بوكويوم العام. وأضافا أن 27 على الأقل لا يزالون مختطفين.