حملة تحسيسية للكشف المبكر عن داء السكري

تنظم وزارة الصحة بالتعاون مع العيادة المتنقلة "طريق الوقاية"، ابتداء من 14 نوفمبر الجاري، حملة تحسيسية للكشف المبكر والتوعية حول داء السكري، تحت شعار "التعايش مع السكري، تطور محقق لنوعية حياة"، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان للوزارة.

وستشهد هذه المناسبة التي برمجت حول موضوع "التربية الصحية، تحمي مستقبلنا" برنامج "ثري يتخلله ورشات عمل تفاعلية لفائدة الأطفال حول كيفية التعايش مع هذا المرض للتمتع بحياة أفضل".

وأضاف ذات البيان، أن هذه الحملة ستكون فرصة لـ "الاستفادة من فحوصات طبية مختلفة كفحص العيون وفحص القلب وإجراء تحاليل طبية وتقديم نصائح واستشارات متخصصة من طرف أخصائيين في هذا المجال، على مدار 6 أيام ابتداء من تاريخ 14 إلى 19 نوفمبر 2022".

وتم في هذا الإطار، برمجة الحملات على مستوى مقر وزارة الصحة (من 14 إلى 15 نوفمبر) وفي منتزه الصابلات وساحة مقام الشهيد (من 14 إلى 19) وفي دار المسنين بدالي إبراهيم (من 16 إلى 17) وكذا في دار المسنين بباب الزوار (من 18 إلى 19 نوفمبر)، يشير ذات المصدر.