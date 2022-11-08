إسعاف ثلاثة مختنقين بالغاز في قسنطينة

أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية قسنطينة مساء أمس الإثنين ثلاثة مختنقين بالغاز بمنزلهم الواقع بحي فضيلة سعدان في مدينة قسنطينة.

وأوردت خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح في بيان، بأن إسعافاتها بالمركز المتقدم مصنف عبد الرحمان، تدخلت مساء الإثنين بحي فضيلة سعدان ببلدية قسنطينة، لأجل إسعاف ثلاثة ضحايا ترضوا للاختناق بالغاز.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا الثلاثة كلهن إناث تتراوح أعمارهن بين 05 سنوات و29 سنة وجدن وهن يعانين من صعوبة في التنفس وغثيان جراء استنشاقهن لغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء، حيث تم إسعافهن بعين المكان ونقلهن إلى المستشفى الجامعي بقسنطينة.