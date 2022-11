Algérie-Chine : signature du deuxième Plan quinquennal de coopération

L'Algérie et la Chine ont signé le deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale 2022-2026, a indiqué mardi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et le membre du Bureau politique du Parti communiste chinois, Conseiller d'Etat et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, Wang Yi, ont annoncé conjointement la signature du "deuxième Plan quinquennal de coopération stratégique globale entre l'Algérie et la Chine pour la période 2022-2026", a précisé le communiqué.

Ce plan est "le deuxième du genre à être signé entre les deux pays dans le domaine de la coopération stratégique globale depuis l'établissement des relations de partenariat stratégique global entre l'Algérie et la Chine", selon la même source.

Ce plan vise "la poursuite de l'intensification des contacts et de la coopération entre l'Algérie et la Chine dans tous les domaines, dont l'économie, le commerce, l'énergie, l'agriculture, les sciences et technologies, l'espace, la santé et la culture, outre le renforcement de l'harmonisation des stratégies de développement entre les deux pays", a souligné le communiqué.

Les deux pays comptent saisir l'opportunité de la mise en œuvre de ce plan quinquennal pour "approfondir leur coopération pratique dans tous les domaines, au service de la consolidation des relations de partenariat stratégique global entre les deux pays et au bénéfice des deux pays et peuple amis", a conclu le communiqué.