الحماية المدنية تطلق حملة تحسيسية حول مخاطر الاختناقات بالغاز والفيضانات

تطلق الحماية المدنية بداية من اليوم الثلاثاء وطيلة فصل البرد، حملة وطنية تحسيسية وقائية حول مخاطر الغازات المحترقة والفيضانات خاصة ونحن مقبلون على موسم الشتاء قصد توعية المواطنين بصرورة تطبيق الإجراءات الوقائية وشروط السلامة والأمن لتجنب مثل هذه المخاطر.

وأفادت الحماية المدنية في بيان صحفي بأنه خلال موسم الشتاء من كل سنة، تسجل مصالحها عدة وفيات بالاختناق نتيجة الغازات المحترقة وكذا الفيضانات وتدفق المياه الجارفة، حيث أحصت خلال السنة الماضية 2021 إسعاف 3617 شخص تعرضوا للاختناق أو التسمم بالغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون وإنقاذهم من موت محقق مع تسجيل 175 حالة وفاة.

وترى الحماية المدنية إن مثل هذه الحوادث ليست وليدة الصدفة، فمعظم حالات الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغازات هي ناتجة عن خلل في الوقاية من حيث تطبيق شروط السلامة والأمن، وبصفة عامة تكمن هذه الأخطاء بشكل أساسي في عدم وجود أو غياب عملية تهوية صحيحة ودائمة داخل المنازل، وعدم مطابقة أجهزة التدفئة، كما هي نتيجة لسوء تركيب واستغلال مختلف الأجهزة من قبل أشخاص غير مؤهلين.

أما فيما يخص الفيضانات، فقد سجلت الوحدات المتدخلة للحماية المدنية ـ يضيف البيانـ خلال نفس الفترة، 1386 عملية اسعاف مكنت من إنقاذ 181 شخص من موت محقق مع تسجيل وفاة 26 ضحية متوفية.

وتشدد مصالح الحماية المدنية من هذا المنطلق على قضية الوعي لدى المواطنين.

تجدر الإشارة، إلى أنه خلال هذه الحملة تم إعداد برنامج ثري ومتنوع بهدف إرساء الثقافة الوقائية لدى المواطن ومن بين هذه النشاطات سيتم تنظيم أبواب مفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية، قوافل وقائية محلية عبر مختلف البلديات، القرى والمداشر إلى جانب استعمال منصات التواصل الاجتماعي في إطار الإعلام الجواري، عبر نشر رسائل وقائية ورفع درجة الوعي لدى المواطنين حول هذه الأخطار المتعلقة بالفيضانات و الاختناقات وكذا الحرس على استيعاب السلوك الإيجابي الذي سيسمح برفع قدرات المواطن في مجال السلامة وحماية نفسه من الأخطار وتفادي الأضرار التي يمكن أن تحدث، كما إن هذه الحملة سوف تتواصل طيلة موسم الشتاء من خلال البرامج التحسيسية المبرمجة .