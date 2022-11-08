وزير البريد والمواصلات يعرض ميزانية قطاعه

أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي، أن سياسة القطاع ترتكز على توحيد جهود الفاعلين وتطوير الخدمة العمومية وتنظيم وتأطير نشاطات القطاع.

وكشف الوزير خلال استماعه من قبل لجنه المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس الإثنين، بخصوص تمويل المشاريع المبرمجة أنه يتم باللجوء إلى استخدام رؤوس الأموال الخاصة بالمؤسسات الاقتصادية والتجارية للمتعاملين التابعين لوصاية القطاع وكذا بالرجوع إلى صندوق الخدمة الشاملة.

وفي سياق متقارب، كشف تريكي أن الاعتمادات المرصدة بعنوان ميزانية تسيير القطاع قد بلغت 3.2 مليار دج وهي موزعة بواقع 16 بالمائة لتمويل الإدارة المركزية، 39 بالمائة للمصالح اللامركزية و24 بالمائة للمؤسسات تحت الوصاية.

أما بالنسبة لميزانية التجهيز، فأوضح الوزير بأنها ستخصص لإنجاز برامج جديدة تمت الموافقة عليها وهي تتمثل إجمالا في إنجاز موقع طوارئ لحفظ البيانات وإنجاز مركز آخر للبيانات بقيمة 1.7 مليار دج وكذا متابعة إنجاز مقرات للإدارات الجديدة بقيمة 250 مليون دج.

وخلال المناقشة، طرح أعضاء اللجنة عدة انشغالات تتعلق في مجملها بتعميم التدفق العالي للأنترنت، ترسيخ مكانة الجزائر إقليميا في مجال تكنولوجيا الإعلام وكذا تأسيس مجتمع معلومات بالإضافة إلى تعزيز وتحسين المحتوى الرقمي وحوكمة الأنترنت.

وطرح أعضاء اللجنة انشغالات تتعلق بكيفية تعزيز شبكة الهاتف النقال ورفع عدد الموزعات الآلية للنقود ووكالات البريد لاسيما في المناطق النائية والولايات الجديدة وكذا مطالبات بمضاعفة الجهود لتعميم استخدام البطاقات المغناطيسية. إلى جانب ذلك، سجلت المناقشة تساؤلات حول سبب عدم وضوح البرنامج المالي للوزارة فيما يخص تطوير التدفق العالي للأنترنيت وتحسين تغطية شبكة الهاتف النقال.