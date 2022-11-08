صحة: إعادة توقيع مذكرة تفاهم بين الجزائر والبرتغال

تطرق وزير الصحة عبد الحق سايحي، أمس الإثنين، مع سفير البرتغال بالجزائر لويس دي ألبوكويركي فيلوسو إلى إعادة إمضاء مذكرة تفاهم والتي عرفت تأخرا في التطبيق بسبب جائحة كوفيد -19 .

وحسب بيان وزارة الصحة المنشور عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، استقبل وزير الصحة عبد الحق سايحي، مساء أمس الإثنين 07 نوفمبر 2022، بمقر دائرته الوزارية، سفير البرتغال بالجزائر لويس دي ألبوكويركي فيلوسو، بحضور إطارات من الإدارة المركزية".

وسمح هذا اللقاء باستعراض طبيعة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها إلى مستويات أعلى بما يخدم مصلحة البلدين. كما تطرق الطرفان إلى محتوى مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها سنة 2018 والتي عرفت تأخرا في التطبيق بسبب جائحة كوفيد -19، يضيف البيان.

في هذا الصدد، تناول الطرفان إمكانية إعادة تفعيلها بإمضاء اتفاقية دقيقة ومحددة تتضمن عدة مجالات منها الاستعجاليات الطبية والتكوين والبحث والتكنولوجيا ونظام المعلومات.

وخلال ذات اللقاء، أعرب السفير، عن استعداد حكومة بلاده للمضي قدما في سبيل تعزيز الشراكة الجزائرية-البرتغالية، وذلك بتنظيم قمة ثنائية وزيارات متبادلة بين الطرفين لدراسة توسيع التعاون بين البلدين.

في الختام اقترح الوزير إمكانية الاستثمار في الجزائر في المجال الصحي مبرزا التحفيزات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بممارسة هذا النشاط بكل أريحية، الأمر الذي من شأنه أن يعطي دفعا قويا للاستثمارات الأجنبية في الجزائر.