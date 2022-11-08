عرقاب يضع حجر الأساس لمشروع جديد بأدرار اليوم

يواصل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، والوفد المرافق له، زيارة العمل والتفقد لولاية أدرار، لليوم الثاني ليقوم ببلدية تمنطيط، بوضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مركز لتحويل الكهرباء بطاقة 220 كيلوفولط وبغلاف مالي إجمالي قدره 2500 مليون دينار، وهو المشروع الذي سيدخل حيز الخدمة في مارس 2023.

وأكد وزير الطاقة والمناجم على أن هذا المشروع الهام بولاية أدرار سيعزز ويؤمن التموين بالطاقة الكهربائية للمواطنين والصناعيين والفلاحيين بأدرار، كما سيساهم في تحسين نوعية هذه الخدمة.

وخلال زيارته التفقدية أمس الإثنين، أكد عرقاب، عن ربط 30 ألف مستثمرة فلاحية بالكهرباء عبر الوطن قبل نهاية السنة.