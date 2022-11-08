تبسة: 2176 شخص محل أحكام وقرارات قضائية

كشفت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تبسة إنه في إطار محاربة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها وتعزيز الشعور بالأمن والسكينة لدى مواطني ولاية تبسة وبعد تكثيف مصالح أمن ولاية تبسة من نشاطاتها الأمنية من خلال دوريات ومداهمات مست الأماكن المشبوهة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة للقضاء على مختلف الظواهر الاجرامية تم توقيف 2176 من الأشخاص المبحوث عنهم بينهم 71 شخصا محل أمر بالقبض و42 شخصا محل أمر ضبط واحضار.

و1179 محل اكراه بدني و287 شخص محل صور قرارات قضائية و592 آخر محل صورة حكم قضائي فيما ألقي القبض على 5 آخرين صدرت بشأنهم أوامر بالإيداع.