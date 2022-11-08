وهران: دخول المصعد الهوائي حيز الخدمة قريبا

يرتقب دخول المصعد الهوائي لمدينة وهران حيز الخدمة قبل نهاية العام الجاري بعدما خضع لإعادة تأهيل وتحديث، حسبما استفيد اليوم الثلاثاء لدى مصالح الولاية.

واستنادا إلى ذات المصدر فإن التجارب التقنية للمصعد الهوائي جارية من خلال عملية تجريب عربات فارغة على طول المسار الممتد على مسافة تقارب 1.900 متر على أن يسلم نهائيا ويدخل حيز الخدمة أواخر شهر ديسمبر القادم على أقصى تقدير.

للإشارة فقد تم الانتهاء من التجارب التقنية لجميع الأجهزة الإلكتروميكانيكية والكوابل وكذا العربات للمصعد الهوائي لمدينة وهران، كما أشير إليه.

كما تم أيضا الانتهاء من أشغال إعادة تأهيل وتحديث محطة الانطلاق حي "النصر" (الدرب سابقا) وتلك الخاصة بالوصول بأعالي جبل مرجاجو فيما توشك الأشغال على نهايتها بشأن إعادة بناء محطة سي صالح (الصنوبر سابقا) والتي تجاوزت 95 بالمائة.

وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع إعادة تأهيل وتحديث المصعد الهوائي والذي أسند لمؤسسة سويسرية نمساوية بأكثر من 1.47 مليار دج.

وستمكن هذه الوسيلة العصرية للنقل التي ستضم إجمالا 36 عربة من ثمانية مقاعد من نقل زهاء 1.200 راكب في الساعة.