قتيل وأربعة جرحى في انحراف شاحنة بباب الزوار

تسبب انحراف شاحنة واصطدامها بسيارة ثم انقلابها على شخص على مستوى محطة ترامواي باب الزوار (الجزائر العاصمة)، صباح اليوم الثلاثاء، في وفاة شخص وإصابة أربعة آخرين، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن "مصالح الحماية المدنية التابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل قامت، على الساعة التاسعة وتسع دقائق، بالتدخل من أجل حادث مرور وقع على مستوى محطة ترامواي باب الزوار، تمثل في انحراف شاحنة واصطدامها بسيارة وانقلابها على شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 45 سنة، ما أدى إلى وفاته".

كما خلف هذا الحادث -وفقا لذات الحصيلة- "أربعة مصابين من كلا الجنسين، تبلغ أعمارهم 18 و26 و58 و51 سنة، قدمت لهم الإسعافات بعين المكان ليتم بعدها نقلهم إلى المستشفى".

وقد سخرت الحماية المدنية لهذا الحادث -حسب المصدر ذاته- "ثلاث سيارات إسعاف وشاحنة مضخة وخزان وشاحنة جر".