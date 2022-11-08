روسيا ترحب برغبة الجزائر في الانضمام إلى "بريكس"

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن ترحيب موسكو برغبة الجزائر في الانضمام إلى مجمع بريكس.

وقال بوغدانوف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "لدينا علاقات ممتازة مع الجزائر ونحافظ على حوار يقوم على أساس من الثقة المتبادلة. يجري بحث هذه المسألة في إطار العمل الجماعي في بريكس. نرحب برغبة أصدقائنا وشركائنا وأصحاب الرؤية المشتركة معنا، في الانضمام إلى العمل بصيغ مثل بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها، حيث نعمل بنشاط".

وذكر بوغدانوف أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد يزور روسيا قبل نهاية العام الجاري، وسيتم الاتفاق على مواعيد للزيارة.

وقال "لديه دعوة من (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين. ونحن ننتظر اقتراحات من أصدقائنا الجزائريين بشأن توقيت هذه الزيارة".

وكانت الخارجية الجزائرية أعلنت أمس الإثنين أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس".