La Russie salue la volonté de l’Algérie d'adhérer aux BRICS

L’envoyé spécial du président russe au Moyen-Orient et en Afrique, le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhaïl Bogdanov, a exprimé le soutien de Moscou à la volonté de l’Algérie d’adhérer aux BRICS.

Bogdanov a déclaré à la presse ce mardi : "Nous avons d’excellentes relations avec l’Algérie et maintenons un dialogue fondé sur la confiance mutuelle. Cette question est examinée dans le cadre de l’action collective des BRICS. Nous saluons la volonté de nos amis, partenaires et co-visionnaires de nous rejoindre dans des groupes tels que les BRICS et l’organisation de coopération de Shanghai entre autres, où nous travaillons activement ".