مستغانم: توقيف مدبر رحلات "الحرقة"

تمكنت مصالح الشرطة للأمن الحضري الخارجي لبلدية حجاج (مستغانم) من توقيف مدبر لرحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر. وأوضح بيان لذات المصالح أن القضية تعود وقائعها إلى أواخر أكتوبر الماضي حيث تلقت مصالح الشرطة شكوى من شخص تفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من طرف المشتبه فيه مما أدى إلى سلبه مبلغ مالي بقيمة 600 ألف دج.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بالوقائع باشرت الضبطية القضائية تحرياتها فقامت بتفتيش مسكن المشتبه فيه وضبطت دفتر به معلومات حول عملية للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وقائمة إسمية للمرشحين لهذه الرحلة والمبالغ المالية المدفوعة لهذا الغرض فضلا عن عتاد الإبحار السري.

وقامت مصالح الشرطة بإنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوف بتهمة تدبير الخروج من التراب الوطني بطريقة غير مشروعة عبر البحر مع النصب والاحتيال وقدم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي علي الذي أصدر في حقه أمر بالإيداع.